Canais de Veneza enchem-se de peixes e cisnes durante dias de isolamento

Numa altura em que Itália regista mais de 35 mil casos de pessoas infetadas pelo novo coronavírus, e de norte a sul do país as pessoas estão isoladas em casa de forma a conter a propagação do vírus, muitas das fotografias partilhadas nas redes sociais são de ruas e espaços vazios.

Nas redes sociais, as fotografias de Veneza mostram um cenário bem diferente do habitual. Ao contrário do que acontece quando a cidade está cheia de turistas e movimentação, a água está límpida e, em vez das gôndolas, há peixes nos canais da cidade.

“Um efeito efeito colateral da pandemia”, escreve um utilizador, acrescentando que não só “os peixes se tornaram visíveis” como “os cisnes voltaram”.

😳 😳 😳 #venice

An unexpected side effect of the pandemic: 💧Water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever.

🐟 🦢 The fish are visible, the swans returned pic.twitter.com/crWf4kdZ1M — Aurel Boriçi (@AurelBoriciBT) March 18, 2020