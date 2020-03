Georgina Rodríguez elogia Ronaldo no Dia do Pai: "Serás sempre o nosso anjo da guarda"

O jogador da Juventus está na Madeira com a família.

Georgina Rodríguez utilizou as redes sociais para elogiar o namorado e pai dos seus filhos, Cristiano Ronaldo, no dia em que se celebra o Dia do Pai, em Portugal. A modelo espanhola elogiou o craque português, apelidando-o de “herói” e “anjo da guarda” da família.

“Pela tua força e valentia serás sempre o nosso herói. Por nos protegeres de noite e de dia serás sempre o nosso anjo da guarda. Pelos momentos de alegria és o nosso amigo especial. Pelo amor grande que nos dás, pelo exemplo e apoio que dás, serás sempre para nós o mais importante e o melhor dos homens. Amamos-te, Papá", escreveu Georgina, na legenda de uma fotografia da família de férias no Dubai.

O jogador da Juventus está na Madeira com a família depois de ter deixado Itália para visitar a mãe, Dolores Aveiro, que sofreu um AVC a semana passada, e com o crescimento exponencial da covid-19 em Itália acabou por ficar em Portugal.