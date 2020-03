EDP e empresa chinesa vão enviar ventiladores para apoiar Portugal na luta contra a covid-19

Os equipamentos irão ser enviados no dia 27 de Março

A EDP e a empresa de energia China Three Gorges (CTG) vão oferecer 50 ventiladores, 200 monitores e equipamentos de apoio médico aos hospitais portugueses, uma ajuda que totaliza quatro milhões de euros.

“Estes equipamentos médicos poderão mostrar-se decisivos para todos aqueles que sejam afetados de modo mais crítico pela Covid-19, sobretudo numa altura em que os stocks mundiais se têm mostrado insuficientes para a elevada procura”, pode ler-se no comunicado das entidades, enviado às redações.

Os equipamentos irão ser enviados no dia 27 de Março e devem chegar ao país no final do mês e vão ser entregues ao Ministério da Saúde.

"Com esta iniciativa, a EDP e a CTG juntam-se ao esforço coletivo das equipas médicas no terreno na luta contra esta epidemia", afirmam na nota.