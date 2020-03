Covid-19. Moody's baixa rating da TAP

Efeitos da suspensão de voos e da perda de clientes na sequência da pandemia do novo coronavírus penalizam companhia aéra portuguesa aos olhos da agência de notação norte-americana.

A agência de notação financeira Moody’s decidiu esta quinta-feira baixar o rating da TAP. A companhia aérea portuguesa passa assim de B2 para Caa1.

Simultaneamente, a Moody’s procedeu à revisão em baixa do rating das obrigações senior unsecured no montante de 375 milhões de euros com maturidade em 2024, de B2 para Caa1. O outlook passou de estável para negativo.

Esta revisão de rating da agência norte-americana surge na sequência “de imposição de restrições governamentais à mobilidade das populações e rápida deterioração da conjuntura económica a nível mundial, em resultado da pandemia do vírus covid-19, que afeta de forma particular todo o setor do transporte aéreo”.