Varandas vai "voltar a servir Portugal" como médico

Pelas gerações dos nossos pais e avós mas também por esta geração que não pode crescer num país sufocado noutra grave crise económica. Por todos eles, por Portugal...vamos! Cada um à sua maneira. Uns a tratarem dos doentes, outros a fazerem pão, outros a informarem os portugueses, outros a trabalharem nos seus serviços para manter a economia e o País de pé. Já servi o País, hoje vou voltar a fazê-lo enquanto o Estado de Emergência durar...e voltarei sempre que Portugal precisar. Vamos...vamos com tudo!!💚👊🏻🇵🇹

