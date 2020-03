DGS promove jogo online sobre o coronavírus. ‘Stop contágio’

"Aceda ao jogo online 'STOP Contágio' e aprenda mais sobre o novo coronavírus e como se pode proteger. Um jogo para toda a família!", escreve a Direção-Geral da Saúde (DGS) no Facebook.

Trata-se de um jogo de perguntas e respostas sobre a doença covid-19 e tudo o que a rodeia, em que cada jogador escolhe a opção que considera certa. No caso de estar correta ganham-se pontos.

O jogo é especialmente interessante para os mais jovens, pois as perguntas e as respostas vêm acompanhadas de ilustrações, observações ou dicas, para ajudar a compreender os contornos de determinado ponto específico sobre o tema do novo coronavírus.