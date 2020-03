NBA. Dois jogadores do LA Lakers testaram positivo para a Covid-19

O clube de basquetebol da NBA, LA Lakers revelou nas redes sociais que dois dos seus jogadores testaram positivo para a Covid-19. Apesar de não indicar os nomes dos atletas o clube acrescentou que ambos se encontram assintomáticos e em quarentena.

Lebron James, estrela dos Lakers, momentos mais tarde partilhou também uma mensagem a pedir que se mantenham todos em segurança.

Os EUA são agora o sexto país mais infectado com o coronavírus.

Veja as publicações:

We learned today that two Lakers players have tested positive for COVID-19. Both players are currently asymptomatic, in quarantine and under the care of the team’s physician.https://t.co/RmqjnRzGLk