Jogador italiano infetado com o coronavírus: "Tive uma dor de cabeça horrível, os olhos ardiam"

Alessandro Favalli, que atua no Reggina Audace, do terceiro escalão do futebol italiano, foi o segundo futebolista em Itália a testar positivo à covid-19. O jogador relatou agora alguns sintomas que teve, entre os quais "febre e arrepios de frio".

"Acordei a 2 de março a sentir-me bastante desconfortável. Tinha febre, dor de cabeça e ardiam-me os olhos. Já tinha sintomas durante a noite, tremendo de frio", disse.

"A febre nunca superou os 37,8ºC, mas tive-a durante três dias. Tive uma dor de cabeça horrorosa. Nunca tive medo de mim mesmo, nunca me senti assim tão mal. Estava sim preocupado com alguns dos meus familiares, que foram afectados com muita mais força do que eu, talvez pela sua idade e nível de condição física", acrescentou o jogador.