SNS britânico faz apelo a mais de 65 mil profissionais e estudantes: "O vosso SNS precisa de vocês"

As autoridades britânicas vão mobilizar mais de 65 mil médicos e enfermeiros inativos para voltarem ao Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS) durante a pandemia.

As notificações estão a ser feitas através de cartas, que são enviadas a profissionais qualificados que se aposentaram nos últimos três anos. Os estudantes de medicina que estejam no último ano e estudantes de enfermagem estão também a ser chamados para ocupar cargos temporários remunerados – quer nos hospitais, quer nas linhas de apoio. De fora, ficam os profissionais que, mesmo qualificados, se insiram em grupos de risco.

Segundo a Sky News, O diretor do NHS afirmou que os mais de 50 mil enfermeiros e cerca de 15 mil médicos vão fazer toda a diferença no combate ao surto de covid-19. “Mais do que nunca”, acrescentou Stephen Powis.

Já a diretora do gabinete de enfermagem, Ruth May, garantiu que “os enfermeiros de todos os cantos do país estão a preparar-se” para esta pandemia, de forma a “providenciar os melhores cuidados para o número crescente de pessoas que vão precisar”. Aos colegas, Ruth May deixou uma mensagem: “O vosso Serviço Nacional de Saúde precisa de vocês”. Esta quinta-feira à noite, o estádio de Wembley, em Londres, deixou uma mensagem de agradecimento a todos os profissionais de saúde do SNS britânico.

To all of our NHS & front-line staff working tirelessly through this challenging time, Wembley Stadium and its partners thank you.



Our arch will be lit up blue each night to shine a light on your efforts and show our appreciation during this unprecedented period.#NHSthankyou pic.twitter.com/Fa2dbJ6Ouv