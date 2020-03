Enfermeira faz vídeo depois de turno de 48 horas e chora por falta de produtos essenciais no supermercado

"Não sei como me vou manter saudável", lamenta a profissional de saúde britânica.

Dawn Bilbrough, uma enfermeira dos cuidados intensivos, de York, em Inglaterra, fez um vídeo onde apelou aos cidadãos para não esvaziarem as prateleiras dos supermercados, em lágrimas.

O vídeo tornou-se viral nas redes sociais. A profissional de saúde afirma ter saído de um turno de 48 horas e foi ao supermercado para comprar bens essenciais."Acabei de sair do supermercado, não há frutas e vegetais. Chorei um pouco lá", disse. "Eu só queria comprar algumas coisas para as próximas 48 horas. Não há frutas, não há vegetais. Não sei como me vou manter saudável", lamenta.

"Parem de 'despir' os supermercados, por favor!", pediu, lembrando as pessoas que os profissionais de saúde são responsáveis por cuidar dos pacientes "quando estes estiverem doentes" e por isso necessitam de se manter saudáveis.

Em Inglaterra, ao contrário de Portugal, já há a necessidade de racionar as quantidades de compras, visto certos produtos essenciais já não existirem em 'stock' para reposição.