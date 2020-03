Montanha Russa é a primeira estreia da Sala Online do D. Maria II

Encerrado até 6 de abril e num gesto a acompanhar o que tem sido já o de vários artistas individualmente, o Teatro Nacional D. Maria II, de Lisboa, lançou nesta sexta-feira a iniciativa D. Maria II em Casa. O objetivo, adianta a instituição num comunicado enviado às redações, é “incentivar os portugueses a incluirem o teatro nas suas novas rotinas”.

A primeira estreia está marcada já para as 21h deste sábado, com Montanha Russa, de Inês Barahona e Miguel Fragata. A partir da próxima semana, a programação da nova Sala Online do D. Maria II, para a qual já foi criada uma página no Vimeo, terá duas estreias por semana. Uma à sexta-feira, outra ao sábado, sempre às 21h.

A restante programação, composta por produções e coproduções do D. Maria II estreadas nos últimos anos, será divulgada nos próximos dias.

A direção do teatro, apurou o i, está a procurar que os espetáculos cancelados por força do encerramento do teatro possam vir a estrear mais tarde. Em todo o caso, com a notícia do encerramento foi dada a garantia de que todos os compromissos financeiros com artistas e companhias seriam cumpridos. Os ensaios que estavam a decorrer para os espetáculos de abril e maio foram também suspensos.