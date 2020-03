Dolores Aveiro já teve alta hospitalar e regressou a casa, que está mais cheia do que o normal, com o filho Cristiano Ronaldo na Madeira, a cumprir o isolamento social, juntamente com a namorada Georgina Rodrígues e os três filhos do craque. A notícia foi avançada por Elma Aveiro, em declarações ao Correio da Manhã.

A mãe do clã Aveiro sofreu um AVC, há mais de duas semanas. Ficou internada, no Hospital dr. Nélio Mendonça, a recuperar do AVC e passado uma semana foi transferida para o Hospital Particular da Madeira. Agora irá continuar a recuperação em casa.