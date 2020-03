Como ir a Woodstock ou a museus indianos sem sair de casa

Obras de arte que podem ser apreciadas em alta definição, museus que podem ser visitados com tecnologia de street view ou vídeos 360º, a plataforma Google Arts & Culture, após se ter associado a mais de 500 museus de 70 países diferentes, está a oferecer acesso a inúmeras coleções virtuais e a museus de todo o mundo.

As coleções estão divididas das mais variadas maneiras, é possível pesquisar pelo autor ou movimento artístico, mas também os eventos ou figuras históricas representadas, assim como pela cor das obras de arte.

Posta esta introdução, destacamos cinco visitas que pode fazer enquanto se encontra de quarentena em casa.

Lutadores de sumo, teatro e pornografia japonesa

Um dos destaques da presente semana desta plataforma, que convida os curiosos a apreciarem este estilo de arte criado no Japão. No seu sentido literal, Ukiyo-e significa os retratos do mundo flutuante e as suas temáticas mais populares são a beleza feminina, o teatro kabuki, os lutadores de sumo, cenas históricas, paisagens, fauna, flora e pornografia. Alguns dos grandes mestres do Ukiyo-e foram Katsushika Hokusai (A grande onda de Kanagawa, uma das obras mais reconhecidas deste estilo), Tōshūsai Sharakue ou Kitagawa Utamaro e as suas obras, que foram uma influência determinante em moviemntos artísticos ocidentais, como o impressionismo, podem ser conhecidas aqui.

Se acha que a nossa situação é má...

Se visitarmos o site Letterbox, rede social com foco nos cinéfilos, podemos ver que um dos filmes mais pesquisados e visto das últimas semanas é o Contágio. Existe algo de perverso e interessante em consumirmos objetos artísticos que reflitam a nossa situação, mas ainda em pior. Se partilhar este tipo de raciocinio, pode sempre visitar a coleção sobre Pompeia, antiga cidade do Império Romano, destruída durante uma grande erupção do vulcão Vesúvio no ano 79, que provocou uma intensa chuva de cinzas que sepultou completamente a cidade. Para além das imagens das ruínas, pode encontrar pinturas, esculturas e um pouco da arquitetura que restou da antiga cidade.

Saia da sua zona de conforto e conheça algo novo

Agora que tempo livre é algo que existe para dar evender, porque não desafiar-se e investigar e pesquisar sobre algo que nunca antes tinha pensado na vida? O Serviço Arqueológico da Índia é um departamento do Governo da Índia, situado em Nova Déli, responsável pela investigação arqueológica do país. Para além das mais de 500 imagens que incluí artefatos antigos, templos e imagens da cidade, pode ainda ler as diversas histórias publicadas, explicadas ao pormenor, que incluí, por exemplo, um artigo que explica a origem do Taj Mahal e as minunciosidades da sua construção.

Para ver com os ouvidos

Um dos setores mais afetados com a pandemia do coronavírus foi o setor da cultura, nomeadamente, a música. Concertos por todo o mundo foram cancelados deixando não só músicos privados da sua fonte de rendimento, mas também os melómanos sem eventos para irem. Enquanto estiverem em casa e quiserem matar as saudades de estar num local apertado repleto de pessoas suadas com música a décibeis perigosamente altos, porque não visitar o local que início toda esta cultura? A "máquina do tempo" da google permite levar-nos a Woodstock para revisitar o famoso festival que contou com artistas como Jimi Hendrix, Joni Mitchell, Santana ou os Jefferson Airplanes, com uma galeria com mais de 140 fotografias de alta qualidade.

Saudades de casa?

A última seleção é uma escolha nacional, sendo que se tiver saudades de passear neste museu, ou conhece-lo pela primeira vez, tem a oportunidade de fazer uma visita virtual e conhecer as suas diversas coleções que compilam peças de arte moderna, cubismo, construtivismo russo ou escultura. Para além do Museu Coleção Berardo, pode conhecer outros espaços culturais nacionais como o Museu Calouste Gulbenkian, o MNAA, a Galeria de Arte Urbana, o Palácio Nacional de Queluz ou o Museu Nacional de Arte Contemporânea, entre dezenas de mais espaços.