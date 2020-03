Bolsonaro diz que não é "uma gripezinha" que o vai derrubar

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, voltou a desvalorizar a covid-19, que já matou mais de 10 mil pessoas em todo o mundo.

"Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não", afirmou Bolsonaro, numa conferência de imprensa, esta sexta-feira. Recorde-se que o Presidente do Brasil foi atacado durante a sua campanha presidencial, em 2018, numa acção de rua da campanha na rua.

Vários jornais internacionais avançaram com a notícia que Jair Bolsonaro estava infetado com covid-19, esta semana, mas o Presidente do Brasil, no próprio dia, desmentiu, afirmando que as análises deram negativos. Até ao momento, o chefe de Estado brasileiro não divulgou a cópia das suas análises.

No Brasil já foram confirmados 904 casos de covid-19 e 11 vítimas mortais.