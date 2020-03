Presidente da Câmara de Ovar anuncia segunda morte no concelho

O presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro, utilizou novamente as redes sociais para reportar uma morte no concelho. "A situação em Ovar continua muito complicada", escreveu no Facebook, este sábado, anunciando a segunda morte em Ovar, de uma pessoa infetada pelo novo coronavírus.

O Presidente da Câmara acrescenta que "o número de infetados confirmados não pára de aumentar. Temos já 64. A percentagem de infectados por população em Ovar é 10 vezes superior à percentagem em todo o território nacional. Por isso temos mesmo que cumprir com as regras", apela Salvador Malheiro.

Recorde-se que o Governo decretou o estado de calamidade em Ovar "Mantenham as vossas indústrias encerradas" e "fiquem em casa", escreve ainda o autarca na publicação. "Vamos salvar Ovar. Vamos vencer o vírus", concluiu.