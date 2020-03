Depois de ter alta hospitalar, Dolores Aveiro deixa mensagem aos seguidores nas redes sociais

Depois de Elma Aveiro ter avançado que Dolores Aveiro tinha tido alta hospitalar, a própria decidiu confirmá-lo através de uma publicação no Instagram, onde se mostrou animada e confiante na recuperação.

“Vocês pensavam que eu não voltava? Voltei devagar, suavemente, na calma e com paz no coração, e com um pensamento em tom de recado: para quê julgar a cor da pele, a roupa que se veste, o sapato ou o aspecto de cada um, somos nada diante da vida. Somos simples pedestres neste mundo, a vida é uma lição e só precisamos dar o valor e ser gratos por tudo!!! E ter fé em Deus que tudo vai dar certo”, começou por dizer. “E eu sou uma abençoada por ter oportunidade de viver, de amar a minha família e tê-los perto de mim...” acrescentou, agradecendo todas as mensagens de apoio que recebeu por parte dos seguidores nas últimas semanas.

No final da mensagem, Dolores apelou aos seguidores que fiquem em casa, com o intuito de evitarem a propagação do novo coronavírus. Recorde-se que a mãe de CR7 sofreu um AVC, no passado dia 3. Ficou internada, no Hospital dr. Nélio Mendonça, a recuperar do AVC e passado uma semana foi transferida para o Hospital Particular da Madeira.