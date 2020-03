Ronaldinho celebra os 40 anos atrás das grades

Ronaldinho Gaúcho celebrou o seu aniversário, no passado dia 21, de forma diferente e inesperada. O jogador continua fechado numa prisão no Paraguai, desde que foi detido com passaportes falsos, há duas semanas, juntamente com o seu irmão Roberto Assis.

De acordo com Fernando Lugo, jogador paraguaio de futevólei, Ronaldinho “está um pouco desanimado, mas sempre a sorrir. Está bem, não lhe falta nada. Não está sempre fechado, passa muito tempo no espaço exterior com outros reclusos. É uma pessoa muito humilde”, disse, emdeclarações ao Infobae, depois de ter visitado o jogador brasileiro, que lhe contou já ter ganho um torneio de futebol na prisão.