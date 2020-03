Cientistas afirmam que vai haver uma nova vaga de covid-19 até ao final do ano

Se os países decidirem parar com as medidas preventivas, o vírus irá voltar a atacar em massa no inverno, de acordo com um estudo.

Até ao final do ano poderá haver uma nova vaga de covid-19, segundo um estudo realizado pelo Imperial College London, citado pelo jornal Expresso. Os cientistas afirmam que apesar do cumprimento de medidas de conteção ir diminuir a propagação da covid-19 isso não irá acabar com o vírus na totalidade. E se os países decidirem parar com as medidas preventivas, o vírus irá voltar a atacar em massa no inverno.

O novo coronavírus só irá desaparecer totalmente quando a maioria das pessoas tiver sido infetada, ganhando “imunidade de grupo”, aponta o estudo. “O vírus é endémico, está em todo o lado, e é praticamente impossível erradicá-lo. Mesmo com as medidas atuais, o vírus não vai desaparecer”, indica o virologista do Instituto de Medicina Molecular (IMM), da Faculdade de Medicina de Lisboa, Pedro Simas, citado pelo Expresso.

Segundo o virologista, o isolamento impede o SNS de colapsar mas a imunidade de grupo é que irá acabar com o vírus. O bio-matemático Ruy Ribeiro compara o vírus como “um incêndio”. “Se não ficar bem extinto, vai haver um reacendimento (…) É preciso começar a trabalhar em medidas intermitentes para os cenários das próximas vagas (…) a alternativa será fazer o isolamento agora em prática durante muitos mais meses além de maio”, aponta.