Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Social pede ao Governo criação de Grupo de Trabalho para proteger empregos

O SNPVAC – Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Social pediu ao Ministério das Infraestruturas e da Habitação que fosse criado um Grupo de Trabalho, constituído pelo "Governo Português, pela ANAC – Autoridade Nacional da Aviação, pela administração da TAP Air Portugal, pela Comissão de Trabalhadores de TAP Air Portugal, bem como por todos os Sindicatos do setor da aviação civil existentes em Portugal", com o intuito de diminuir os efeitos da crise provocada pela covid-19 e garantir a segurança dos empregos na áera da aviação, segundo um comunicado enviado às redações.

Henrique Louro Martins, Presidente do SNPVAC, refere que “atravessamos um momento sem precedentes, tanto no nosso país, como em todo o mundo. É urgente tomar medidas mais fortes e exigentes, que abranjam também, e de imediato, o Grupo TAP. Se no passado foram disponibilizadas verbas para salvar brancos, neste momento, terá igualmente de existir capital para apoiar uma das empresas que mais riqueza traz ao nosso país”.