Uber só pode transportar um passageiro

As medidas do Governo para o estado de emergência permitem que os serviços prestados a partir de plataforma eletrónica continuem em funcionamento, nesse sentido a Uber continuará a operar, embora com restrições, nomeadamente quanto ao número de passageiros por veículo.

“Estamos a trabalhar para garantir a segurança da nossa comunidade de utilizadores e motoristas e relembramos que só deve viajar em caso de necessidade e apenas pelos motivos permitidos durante o estado de emergência”, começa por dizer a empresa, através de comunicado.

“De acordo com o Decreto-Lei n.º 2-A/2020 que procede à execução da declaração do estado de emergência, o número de passageiros nas viagens Uber não deve ultrapassar um terço da ocupação dos veículos”, explica a Uber, esclarecendo “os produtos UberX, UberGreen, UberComfort e UberBlack passam a ter uma capacidade máxima de um utilizador e o UberXL passa a ter uma capacidade máxima de dois utilizadores por viagem. Estas alterações entram em vigor às 00h00 do dia 22 de março".