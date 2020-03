Cruzeiro com 1338 passageiros acostou em Lisboa. Portugueses a bordo submetidos a teste à covid-19

O cruzeiro MSC Fantasia, proveniente do Brasil, acostou, na manhã deste domingo, no Porto de Lisboa. 27 passageiros de nacionalidade portuguesa vão ser submetidos a testes à covid-19 e poderão desembarcar se os resultados forem negativos.

Segundo a o Ministério da Admnistração Interna (MAi), em comunicado, "a Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, a Direção Geral da Saúde, a Polícia de Segurança Pública, a Polícia Marítima, a Autoridade Tributária e a ANA - Aeroportos de Portugal, iniciam hoje uma operação conjunta, que decorrerá ao longo dos próximos dias, para o repatriamento de 1.338 passageiros que se encontram no navio de cruzeiro MSC Fantasia, proveniente do Brasil”.

Além dos 27 passageiros de nacionalidade portuguesa, estão ainda a bordo do cruzeiro passageiros provenientes de 38 países (maioritariamente da União Europeia, Reino Unido, Brasil e Austrália). A operação decorre em articulação com diversas embaixadas destes países.

“O navio acostou esta manhã no Porto de Lisboa e os passageiros permanecem no navio para a realização de todos os procedimentos previstos para o desembarque, designadamente a autorização por parte da autoridade de saúde. Esta tarde, os cidadãos portugueses e os titulares de autorização de residência em Portugal farão os testes de despistagem de vírus SARS-CoV-2, podendo desembarcar se os resultados forem negativos”, refere o MAI.

De acordo com a mesma nota, as autoridades de saúde prestarão localmente todas as informações sobre o Estado de Emergência em vigor e a necessidade de quarentena.



“A partir de terça-feira, e depois de verificados todos os procedimentos de autorização por parte da autoridade de saúde, desembarcarão os restantes passageiros do navio, que, em trânsito, serão escoltados ao aeroporto Humberto Delgado para voos humanitários de regresso aos seus países de origem”, informa a tutela liderada por Eduardo Cabrita.