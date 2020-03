Lucros do Haitong Bank sobem para 7,5 milhões de euros

O Haitong Bank registou lucros de 7,5 milhões de euros em 2019, um aumento significativo face aos 1,1 milhões registados no ano anterior. O aumento no resultado líquido foi “suportado pelas melhorias operacionais, ainda que penalizado por um custo extraordinário de 10 milhões de euros”, explica o banco liderado pelo chinês Wu Min.

O valor, que representa um crescimento de quase 600%, “teve origem na melhoria significativa da atividade operacional recorrente e foi alcançado apesar do custo extraordinário de 10 milhões de euros relativo a uma amortização de goodwill”, explica o banco.

Já o resultado operacional atingiu os 36 milhões de euros no ano passado, um crescimento de 70% face aos 21 milhões de 2018. “Este sólido desempenho resultou do crescimento homólogo de 10% do produto bancário para 108 milhões de euros, bem como de melhorias de eficiência que se traduziram numa queda homóloga de 7% nos custos operacionais. O rácio Cost to Income também caiu de 82% em 2018 para 67% em 2019”.

O banco registou ainda progressos na melhoria da qualidade dos seus ativos em 2019, traduzidos numa descida do rácio de crédito não produtivo (NPL ratio) de 8,2% em 2018 para 3,6% no final de 2019.