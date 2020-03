Depois de imagens mostrarem marginal cheia, presidente da Câmara de Póvoa de Varzim reage e anuncia novas medidas

O Presidente da Câmara de Póvoa de Varzim, Aires Pereira, anunciou, este domingo, novas medidas face à pandemia de covid.19, depois de várias fotografias mostrarem a marginal de Póvoa de Varzim e Vila do Conde, como se fosse um domingo normal, com várias pessoas na rua e indiferentes ao isolamento social.

“Face ao comportamento inconsciente que assistimos esta manhã na nossa cidade, e pelo desrespeito ao Estado de Emergência que vigora desde as 00:00h em todo o País, vemo-nos obrigados a atuar de forma rigorosa e insistente para que todos adotem o que vos é pedido e imposto...o isolamento social (salvo as exceções estipuladas pelo governo)”, começa por escrever uma autarca, numa publicação partilhada no Facebook.

“Assim sendo, a partir deste momento, implementamos as seguintes medidas: Todos os acessos a nossa Cidade, através de automóvel, estarão sobre controle da PSP; A marginal estará encerrada ao trânsito; A Polícia Municipal juntamente com a Proteção Civil, irá permanecer na via pública, para que todos aqueles que lÁ se encontrem cumpram as medidas que estão estipuladas, e permaneçam o mínimo de tempo possível expostos”, refere.

“É tempo de proteção, contenção, consciencialização. Respeitem o Estado de Emergência, respeitem as autoridades. Fiquem em casa”, rematou.