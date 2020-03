Alicia Keys partilha número de telemóvel para falar com fãs

A pandemia está a alterar o nosso estilo de vida - e prova disso é também a forma como os artistas nacionais e internacionais têm tentado responder à covid-19, entretendo os seus seguidores com concertos online a partir das redes sociais.

Desta vez foi Alicia Keys quem surpreendeu tudo e todos: a cantora partilhou o seu número de telemóvel no Twitter para os seus seguidores enviarem mensagens. A artista norte-americana prometeu também deixar mensagens de voz e, quem sabe, até cantar.

This is a strange time and I want to find ways to continue to connect with you. I really have love for y’all 💜 I’ll be sending voice notes and maybe even sing u a little song. Text me at +1 (917) 970-2001 so we can chat. Love!