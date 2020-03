Menino de 10 anos baleado no pescoço por criança da mesma família em Setúbal

Uma criança, com cerca de 10 anos, foi alvejada no pescoço, este domingo, por outra criança, quando estavam a brincar com uma arma de fogo no bairro da Bela Vista, Setúbal

O menino, segundo o Correio da Manhã, foi levado pela família para o Hospital de São Bernardo e apesar do ferimento de bala não corre risco de vida.

A ocorrência foi registada pela PSP nas urgências daquele hospital de Setúbal.

O mesmo jornal adianta que o pai terá dito às autoridades que as crianças encontraram a arma na rua, mas a polícia suspeita de que a história não é verdadeira.

O caso está agora sob alçada da Polícia Judiciária de Setúbal, que está já a investigar as circunstâncias do incidente.