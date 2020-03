Covid-19. Grécia suspende viagens provenientes do Reino Unido e da Turquia

No domingo, foram confirmadas 94 infeções, elevando o total para 624, segundo a Reuters, com o número de mortes a aumentar para 15.

A Grécia suspendeu esta segunda-feira os voos provenientes do Reino Unido e da Turquia, com o objetivo de conter a propagação do novo coronavírus, enquanto o país já impôs a quarentena.

A suspensão dos voos entrou em vigor às 6h (4h em Portugal continental) e deixa de ter efeito no dia 15 de abril. A Grécia viu, no domingo, o maior aumento de casos num só dia.

