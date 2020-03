Supermercado arranja forma original para impedir compras em grandes quantidades

A pandemia de covid-19 deixou o mundo alerta e levou vários países a declarar estado de emergência. Em tempos difíceis, muitas foram as pessoas que correram aos supermercados deixando prateleiras vazias e levando a que se multiplicassem os relatos daqueles que acabaram por não conseguir aceder a determinados produtos e alimentos.

Face a este cenário, e para impedir que os clientes açambarquem, um supermercado na Dinamarca teve uma ideia original e que acabou por se tornar viral. A cadeia Rotunden colocou cada frasco de gel desinfetante à venda por 5,50 euros. Contudo, se o cliente levar dois passam a custar 134 euros cada um.

O objetivo é impedir as compras em grandes quantidades e permitir que todos os clientes possam aceder aos produtos. No Facebook, a cadeia apelou a outros supermercados que adotem a mesma estratégia.

A supermarket in Denmark got tired of people hoarding hand sanitizer, so came up with their own way of stopping it.



1 bottle kr40 (€5.50)

2 bottles kr1000 (€134.00) each bottle.



Hoarding stopped!#COVID19 #Hoarding pic.twitter.com/eKTabEjScc (via @_schuermann) cc @svenseele