Mais de dois mil infetados por covid-19 e 23 mortos em Portugal

Houve 460 novos casos confirmados nas últimas 24 horas em Portugal e o número de vítimas mortais subiu para 23, mais nove do que os que constavam do boletim da DGS anterior.

O número total de infetados por covid-19 ultrapassou os dois mil. Atualmente, há 2060 infetados confirmados no país. A aguardar resultados laboratoriais estão 1402 pessoas.

Há agora 201 doentes com covid-19 internados, dos quais 47 em unidades de cuidados intensivos. O número de recuperados é de 14, três a Norte, sete a Centro e quatro na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O Alentejo continua a ser a região do país com menor incidência do coronavírus, com um total de cinco doentes.

A faixa etária mais afetada é a dos 50 aos 59 anos, quer nos homens quer nas mulheres. A com menos taxa de incidência é a das crianças entre os 0 e os 9 anos. Do total de 2060 infetados, 980 são homens e 1080 são mulheres.