Primark fecha todas as lojas. Prejuízos chegam aos 700 milhões

A Primark encerrou todas as suas 376 lojas em 12 mercados e cancelou também todas as encomendas. A medida está relacionada com a propagação do coronavírus pelo mundo.

A decisão, calcula o grupo, vai significar uma perda de facturação de cerca de 650 milhões de libras (aproximadamente 708 milhões de euros).

“Não temos outra opção a não ser tomar esta medida”, explicou Paul Marchant, presidente executivo da Primark.

Recorde-se que a cadeia de moda irlandesa tinha encerrado todas as lojas em Portugal na passada quarta-feira. No Reino Unido, onde o grupo consegue 41% da faturação, as lojas encerraram este domingo.