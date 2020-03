Ibersol encerra temporariamente 159 restaurantes

A Ibersol anunciou esta segunda-feira que vai fechar temporariamente 159 restaurantes em Portugal devido às restrições definidas pelo Governo devido à pandemia covid-19.

“Nos termos e para os efeitos do disposto no Artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários informamos que, conforme nosso comunicado sobre a emergência sanitária Covid-19 publicado no dia 18 de março de 2020, foram analisadas as restrições definidas pelo Governo para a nossa atividade em Portugal e respeitando a orientação de manter a economia a funcionar, decidimos proceder ao encerramento de 159 unidades mantendo abertos 182 restaurantes, ainda que operando com um baixo nível de atividade”, explicou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Ainda assim, a empresa – dona de marcas como a KFC, Burger King, Pizza Hut, Pans & Company, Miit e Pasta Caffé – garante “monitorizar a evolução da procura do que poderão resultar ajustamentos às decisões ora tomadas”.