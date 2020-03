Mais de 1000 passageiros de cruzeiro atracado em Lisboa vão ser reapatriados esta terça-feira

Mais de 1000 pessoas que chegaram ao Porto de Lisboa, a bordo do cruzeiro MSC Fantasia, este domingo, vão ser repatriadas pelas autoridades esta terça-feira.

De acordo com um comunicado do Governo enviado às redações, vão ser realizados dois voos para a Alemanha, pelas ‪08h30 e pelas ‪16h05, cada um com capacidade para 189 pessoas, um voo para o Brasil, pelas ‪14h00, com capacidade para 453 pessoas, um voo para o Reino Unido, pelas 14h05, com capacidade para 309 pessoas.

"Tal como previsto, estes cidadãos sairão do navio e serão escoltados até ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para os voos de regresso aos seus países de origem", pode ler-se na nota.

Das pessoas que viajaram, apenas 27 cidadãos (20 portugueses e 7 titulares de Autorização de Residência em Portugal) tiveram autorização para desembarcar, depois de terem sodo submetidos aos testes de despistagem de vírus SARS-CoV-2 e levados pelas autoridades portugueses até ao seu domicílio, onde ficarão em isolamento profilático.

Dos 27, apenas um passageiro testou positivo para o novo coronavírus, logo irá ficar em casa, com contacto diário com as autoridades de saúde, de modo a que o seu estado clínico seja acompanhado.