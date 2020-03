Dezenas de pessoas encontradas mortas em camião em Moçambique

Sessenta e quatro pessoas foram encontradas mortas num contentor, transportado num camião na província de Tete, em Moçambique, segundo declarações de uma fonte policial do país à agência Lusa.

Durante uma operação de controlo, os agentes aperceberam-se que algo de errado se passava quando começaram a ouvir pessoas a bater dentro do contentor e a pedir ajuda. Depois de forçarem a abertura, as autoridades encontraram 14 sobreviventes e dezenas de mortos na viatura pesada.

As autoridades locais acreditam que as pessoas encontradas sejam imigrantes ilegais, que estavam a tentar chegar a Moçambique. Além disso, acreditam que as pessoas encontradas mortas tenham morrido dentro do contentor, vítimas de asfixia.