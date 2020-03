Prazo de inspeções automóveis prorrogadas por cinco meses

No âmbito das medidas tomadas pelo Governo no combate à propagação da covid-19, que já infetou mais de 2000 pessoas em Portugal, o prazo das inspeções automóveis foi prorrogado pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação e a grande maioria dos centros de inspeção de veículos irão ser encerrados, excetuando alguns estabelecimentos que visam assegurar a inspeção de veículos essenciais, como os de transporte de bens essenciais.

"Os veículos a motor e seus reboques, ligeiros ou pesados, que devessem ser apresentados à inspeção periódica no período entre 13 de março e 30 de junho de 2020, veem o seu prazo prorrogado por cinco meses contados da data da matrícula", pode ler-se na nota enviada às redações.

Porém, existem algumas exceções que devem assegurar a inspeção, através de marcação. Segundo o Ministério das Infraestruturas e da Habitação essas exceções são: automóveis pesados de passageiros (M2 e M3), automóveis pesados de mercadorias (N2 e N3), reboques e semirreboques com peso bruto igual ou superior 3500 kg (O3 e O4), com exceção dos reboques agrícolas, automóveis ligeiros licenciados para o transporte público de passageiros e ambulâncias, automóveis ligeiros de passageiros (M1), utilizados para transporte internacional, para deslocação autorizada, automóveis utilizados no transporte escolar.