Padre morre infetado por covid-19 depois de abdicar de ventilador para paciente mais novo

Um padre italiano morreu este domingo, em Bérgamo, infetado por covid-19. Giseppe Berardelli, de 72 anos, abdicou do ventilador que o ajudava a respirar para ajudar um paciente mais novo e acabou por não resistir à infeção do novo coronavírus, de acordo com o Vatican News.

Um dos membros do Dicastério para a Comunicação James Martin acabou por confirmar o gesto do padre, através das redes sociais, sublinhado que o ventilador tinha sido fornecido pela paróquia de Giuseppe Berardelli.

Fr. Giuseppe Berardelli, a 72-year-old priest who gave a respirator (that his parishioners had purchased for him), to a younger patient (whom he did not know), has died from #coronavirus.



"Greater love has no person..." (Jn 15:13) https://t.co/qXQ6knoE6n via @Araberara pic.twitter.com/uKxRNghire