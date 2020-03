Morreu Tres Warren, guitarrista e vocalista dos Psychic Ills

Morreu Tres Warren, guitarrista e vocalista da banda de rock psicadélico nova-iorquina Psychic Ills.

A notícia foi partilhada pela banda, através das suas redes sociais. "Os nossos corações estão partidos e pesados com a notícia de que nosso irmão Tres faleceu".

"Tres era um amante da música - a sua alma era feita [de música], sso e ele despejou todo o seu coração e paixão naquilo que fazia. Nunca mais vamos ser os mesmo depois de o ter conhecido e o espaço vazio que a sua partida deixou para nunca será preenchido. Queremos agradecer a todos pelo amor e apoio que nos deram ao longo dos anos. Nós amamos-te T e vamos sentir a tua falta todos os dias.

Tres juntamente com a pela baixista Elizabeth Hart fundaram, em 2003, os Psychic Ills e, apesar de se terem sempre mantido num circuito mais underground, o seu som era bastante caraterístico do movimento neo-psicadélico que surgiu no início dos anos 2010.

A banda nova-iorquina lançou cinco álbuns de estúdio onde reinam as guitarras com som distorcido, num ritmo bastante meditativo e repetitivo com bastantes influências do movimento psicadélico dos anos 1960. O último álbum do conjunto, Inner Journey Out foi lançado em 2016 e continha a faixa I Don’t Mind, cantada por Hope Sandoval dos Mazzy Star.

Para além do seu trabalho nos Psychic Ills, Warren fez parte das bandas Compound Eye, com Drew McDowall dos Coil, e Messages, e lançou um álbum com Alfredo Thiermann, ex-membro dos Föllakzoid, em 2018.

A banda passou por diversas vezes em Portugal. A sua última passagem foi em 2016 no Vodafone Paredes de Coura.

O músico tinha 41 anos e a causa da morte não foi revelada.