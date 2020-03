Jogos Olímpicos adiados para 2021

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, disse, esta terça-feira, que o Comité Olímpico Internacional (COI) aceitou o seu pedido de adiar por um ano os Jogos Olímpicos Tóquio2020, devido à pandemia covid-19.

"Propus o adiamento por cerca de um ano e o presidente [do Comité Olímpico Internacional] Thomas Bach concordou a 100 por cento", disse hoje, em declarações aos jornalistas.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 estavam previstos para entre 24 de julho e 9 de agosto.

Recorde-se que já no domingo o líder do COI informou estar em contacto com os vários comités olímpicos nacionais de modo a tentar perceber quais os efeitos do surto na preparação dos atletas. De resto, o dirigente havia informado que a organização do maior evento desportivo do mundo estava a estudar várias hipóteses tendo em conta a propagação global do vírus.

Thomas Bach havia remetido uma decisão final para daqui a quatro semanas (até final de abril), mas o a confirmação do adiamento chega assim dois dias depois de esta hipótese começar a ganhar cada vez mais força.