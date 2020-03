Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes fazem donativo para unidades dedicadas à covid-19 em hospitais

Nova unidade no Hospital Santo António vai ser batizada com os nomes do atleta e do empresário.

O jogador Cristiano Ronaldo e o agente desportivo Jorge Mendes fizeram um donativo significativo para financiar unidades funcionais dedicadas ao combate à covid-19, nos hospitais de Santo António, no Porto, e de Santa Maria, em Lisboa.

"Estamos perante um investimento avultadíssimo com mais de uma dezena de ventiladores e equipamentos necessários. Se vier a ser preciso haverá ainda a importação de recursos humanos disponíveis para apoio. Sem dúvida, um contributo muito significativo e que irá salvar imensas vidas", afirmou Eurico Castro Alves, diretor do departamento do Cirurgia do Centro Hospitalar Universitário do Porto, ao Jornal de Notícias.

O centro de atendimento no Santo António "destinado aos doentes mais graves" passará a ter capacidade para tratar "20 a 24 pacientes durante 24 horas".

"Aqui, no Santo António, temos dados concretos que necessitamos dessa unidade a funcionar em pleno dentro de duas a três semanas", adiantou ao mesmo jornal.

"Já decidimos e vamos atribuir o nome de Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes àquela unidade", acrescentou.