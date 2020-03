OMS admite que Estados Unidos podem tornar-se o novo epicentro da pandemia. Trump quer pessoas a regressar aos trabalhos

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou, esta terça-feira, para o facto de os Estados Unidos correrem o risco de se tornarem o novo epicentro da pandemia de covid-19. Em causa está o rápido aumento do número de infetados no país, particularmente em Nova Iorque.

"Estamos a assistir a uma disseminação muito rápida de casos nos EUA", disse esta terça-feira Margaret Harris, porta-voz da OMS, numa conferência de imprensa, em Genebra, admitindo que o país “tem potencial" para se tornar o novo epicentro da pandemia.

No mesmo dia, o Presidente dos EUA, Donald Trump, escreveu, nas redes sociais, que a população quer regressar ao trabalho e que é “possível combater o vírus” sem ficar em casa.

"As nossas pessoas querem regressar ao trabalho. Elas vão colocar em prática o distanciamento social (e tudo o resto) e os idosos serão vigiados e cuidados. Conseguimos fazer as duas coisas. A cura não pode ser pior (muito pior) que o problema. O Congresso deve agir agora. Regressaremos mais fortes", escreveu Trump, no Twitter, mostrando-se indiferente à situação do país.

De acordo com os dados mais recentes da Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos são agora o terceiro país com mais casos confirmados de infeção, depois de Itália e da China, com mais de 49.700 pessoas infetadas. Há mais de 500 vítimas mortais.