Altice encerra 2019 com receita a crescer para 2.110 milhões

A Altice Portugal encerrou o ano de 2019 com “resultados históricos”. A receita registou um crescimento de 1,7% (+36 milhões de euros) para os 2.110 milhões de euros.

Em comunicado, a empresa avança que “o último trimestre do ano foi muito marcante com a receita a crescer mais 17 milhões de euros, a que acresce ainda uma clara tendência de sustentabilidade com aumentos consecutivos trimestre a trimestre ao longo de 2019”.

O EBITDA fixou-se em 832 milhões de euros em 2019, “o que dada a tendência de receita e a imaterialidade da variação é uma estabilização face ao ano anterior”.

A Altice avança que todos os segmentos de negócios mostraram bons resultados. O segmento de consumo encerrou o exercício com um crescimento de 0,9% e o segmento de serviços empresariais com crescimento de +2,8%.

O CAPEX atingiu os 436 milhões de euros, representando um aumento de 12 milhões de euros quando comparado com o ano anterior, resultante da aposta na expansão da rede móvel 4G, transformação da rede de transporte, investimento na plataforma de televisão e no reforço da infraestrutura de fibra ótica, para alcançar a meta de 5,3 milhões de casas em 2020.