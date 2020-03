Espanha. Vários doentes estão a fugir dos hospitais sem alta médica

Alerta foi deixado pelo Comité Técnico de Gestão do Coronavírus da Polícia Nacional. Em muitos dos casos, é utilizado o táxi como meio de transporte para chegar a casa.

A polícia espanhola lançou um alerta para o facto de vários doentes internados com covid-19 estarem a fugir dos hospitais antes de terem alta médica. “Ainda há muitos irresponsáveis”, denunciou o diretor do Comité Técnico de Gestão do Coronavírus da Polícia Nacional, numa conferência de imprensa na manhã desta terça-feira em Madrid.

Segundo explicou José Ángel Gonzalez, há “vários casos de pacientes internados que abandonam os hospitais” sem terem tido alta médica. Segundo o responsável, na maior parte dos casos o meio de transporte utilizado para o regresso a casa está a ser o táxi.

De resto, só na véspera, segunda-feira, foram registadas pelo comité 6 mil denúncias de crimes de desobediência. E também a Guardia Civil tem recebido, desde 19 de março, uma média de 3 mil denúncias por dia. Só na segunda-feira foram detidas 80 pessoas — uma delas, na Corunha, por duas vezes no mesmo dia.