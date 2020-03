Covid-19. Lar em Vila Real evacuado esta quarta-feira

No total, 13 dos utentes do lar foram infetados pelo novo coronavírus.

Mais de vinte ambulâncias estão no Lar de Nossa Senhora das Dores, no centro de Vila Real, onde 11 utentes e 7 funcionários estão infetados com a covid-19, para evacuar as instalações, na manhã desta quarta-feira.

No total, 13 dos utentes do lar foram infetados pelo novo coronavírus, responsável pela morte de mais de 15 mil pessoas em todo o mundo, no entanto dois já foram internados. Os restantes irão ser transportados esta quarta-feira para o Hospital Militar do Porto.

Os restantes utentes - 58 idosos - vão ser testados no Hospital de Braga. Os funcionários do lar que foram infetados irão ser colocados em casa, em isolamento profilático.