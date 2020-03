Presidente da Câmara de Ovar diz que número de infetados no concelho já é o dobro do anunciado pela DGS

O presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro, fez uma publicação, esta quarta-feira, onde disse que o número de pessoas infetadas pela covid-19 no concelho é quase duas vezes superior ao número anunciado pela Direção-Geral da Saúde, na manhã desta terça-feira, onde anunciam o número de casos registados até à 00h00 do dia anterior.

"O número actualizado de infectados confirmados neste momento no município de Ovar é 101. O que é bem diferente dos 55 que hoje foram anunciados...", escreveu o autarca no Facebook, por volta da 00h00 desta quarta-feira. "Nós precisamos mesmo de ajuda por parte do nosso Ministério da Saúde", apelou Salvador Malheiro.

Recorde-se que Ovar encontra-se em estado de calamidade, depois de ter sido identificada uma cadeia de transmissão entre a comunidade do concelho e ter sido registado um aumento de casos num curto espaço de tempo, mesmo antes do decreto nacional de estado de emergência, com o intuito de evitar a propagação do surto.