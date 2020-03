Ex-concorrente de programa de televisão emociona ao cantar à janela para vizinhos

Vídeo do momento protagonizado por Rita Santos já corre a internet de norte a sul do país.

Rita Santos, que participou recentemente no programa de talentos da RTP 'La Banda', foi para a janela cantar para os vizinhos, em Massamá, em plena fase de quarentena em Portugal devido à covid-19.

A interpretar o tema Read All About It, de Emeli Sandé, a jovem cantora apelou ao seu talento para emocionar quem ficou a ouvir. O vídeo do momento já corre a internet de norte a sul do país e, na sua página oficial de Facebook, Rita Santos aproveitou para agradecer "a excelente reação de todos".

"O objetivo era só ajudar os vizinhos e a mim própria a passar melhor este período de isolamento. Não estava à espera de todo este impacto", escreveu nas redes sociais.