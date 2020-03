“Ficar em casa é ser o herói da história de cada um e de muitos. Estamos a salvar o mundo”

Esta foto parece que foi tirada noutra vida, noutro espaço, noutro tempo, noutro Mundo. Quero acreditar que tudo vai ser como era, como conheciamos antes. Mas na realidade as nossas vidas mudaram. Nunca mais nada vai ser como conheciamos. O Mundo mudou e sem nos avisar nos pôs a todos em Suspense. Fomos obrigados a parar! Talvez este seja o momento onde vamos aprender a falar com o nosso coração, a ouvir a nossa alma, a dar atenção as pequeninas coisas da vida. A olharmos para os nossos com muito mais amor e cuidado. A sermos mais generosos, mais sorridentes, mais permissivos e não dar importância ao que não merece. Talvez este seja o momento para percebermos que somos um todo e um todo tem a energia e a força para mudar o Mundo. Mundo esse, que esperamos que depois da tormenta se torne melhor. Melhor para os nossos filhos, melhor para com os nossos idosos, melhor para com todos aqueles que amamos e queremos bem. Ao ficarmos em casa, não estamos a fazer um frete, estamos a ser os herois da historia de cada um e de muitos. Estamos a salvar o Mundo. Estamos a salvar os nossos e a salvaguardar o Futuro dos nossos Filhos. Creio no ser Humano, nos Herois e Heroinas que saiem a rua todos os dias para nos Salvar. Creio em todos Nós Creio na Humanidade Creio numa Consciência Comum. Mas acima de tudo Creio no Futuro que nos esta guardado Porque o Melhor de Nós ainda esta para chegar. #fiqueemcasa #tudovaificarbem

