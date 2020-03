Coronavírus detetado em esgotos de cidades dos Países Baixos

Foi detetada a presença do novo coronavírus nos esgotos de algumas cidades dos Países Baixos, anunciou o Instituto de Saúde Pública daquele país.

De acordo com o instituto, citado pela AFP, a presença do vírus, nomeadamente nos esgotos das cidades de Amesterdão e de Tilburg, foi comprovada por testes de ADN.

Recorde-se que um dos sintomas verificados em doentes diagnosticados com covid-19 é a diarreia. As autoridades de Saúde, nomeadamente a Direção-Geral da Saúde (DGS), já tinha recomendado um reforço da higiene após a saída do isolamento por causa do risco de o vírus sair pelas fezes de doentes em fase de convalescença – um dado que explica a presença do novo coronavírus nos esgotos.

Nos Países Baixos, onde há 6.412 pessoas infetadas, os funcionários que trabalham nos esgotos já usam equipamento de proteção.