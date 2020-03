A pandemia de covid-19 suspendeu missas e outras celebrações religiosas em vários países. No entanto, há quem utilize as novas tecnologias e dê as suas missas através das redes sociais. Um padre italiano decidiu seguir este exemplo, mas nem tudo correu como esperado, uma vez que se esqueceu de desativar os filtros com efeitos especiais em pleno direto. A Internet não perdoou e o vídeo já é viral.