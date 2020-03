Covid-19. Standvirtual prorroga anúncios online para mitigar crise no setor automóvel

Para fazer face à quebra de vendas no setor automóvel, devido à pandemia de covid-19, a plataforma Standvirtual – de venda de veículos motorizados – anunciou a implementação de medidas excecionais com o intuito de ajudar com o objetivo “de mitigar os impactos económicos” da pandemia, tanto para profissionais do setor como para os clientes.

O portal online anunciou que a partir desta quarta-feira vai prorrogar por 30 dias os anúncios já ativos, duplicando, desta forma, a duração dos novos anúncios criados até ao próximo dia 23 de abril.

Em comunicado, Nuno Castel-Branco, Head of Motors do Standvirtual, explica que “vivemos momentos inéditos e que afetam diretamente o dia-a-dia de todos nós, o que nos obriga, enquanto sociedade, a uma rápida adaptação. Ao Standvirtual cabe apoiar o comércio automóvel e, como tal, tomámos medidas de exceção, com efeito imediato, no sentido de estar ao lado dos nossos parceiros e, naturalmente, da generalidade dos consumidores. Estas medidas serão uma mais-valia para os profissionais do setor, que assim terão mais condições para continuar a desempenhar a sua atividade, e para o cliente final, que continuará a ter uma oferta variada para realizar as melhores escolhas”.

O gestor afirma que, neste momento, “os canais digitais são primordiais no contacto entre compradores e vendedores” e anunciou ainda que o Standvirtual irá “partilhar diariamente conteúdos práticos para ajudar os parceiros e clientes a anunciar e a comunicar melhor no mundo digital”.