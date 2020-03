ONU lança apelo para juntar dinheiro destinado ao combate à pandmeia nos países "mais vulneráveis"

A Organização das Nações Unidas (ONU) lançou esta quarta-feira um apelo aos Estados-membros para que consigam juntar cerca de 1,8 mil milhões de euros para ajudar os países “mais vulneráveis”. A iniciativa vai funcionar em África, Ásia e América Latina, permitindo que haja equipamentos essenciais para fazer testes de despistagem no novo coronavírus, instalação de lavagens de mãos, campanhas de informação estabelecer e pontes aéreas nas respetivas zonas.

No lançamento desde iniciativa, António Guterres afirmou que a covid-19 “ameaça está a ameaçar toda a humanidade e, por isso, toda a humanidade deve reagir”. O secretário-geral da ONU acrescentou ainda que as respostas individuais de cada país “não são suficientes” e que, “por uma questão de solidariedade básica” era necessário ajudar os “milhões e milhões de pessoas que são menos capazes de se proteger”.

Também o subsecretário-geral das Nações Unidas, lembrou durante o lançamento que o novo coronavírus “já mudou a vida em alguns dos países mais ricos do mundo” e que está agora a começara propagar-se em “zonas de guerra”, onde o acesso a água potável é difícil. Esquecer estes países seria, segundo Mark Lowcok, “cruel e imprudente“.

