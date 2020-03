Homem foi multado em Lanzarote por estar a passear... uma galinha | Vídeo

A Guardia Civil espanhola multou, esta terça-feira, um homem, que estava a passear uma galinha, violando assim as regras do estado de emergência em vigor no país.

Segundo o jornal Marca, o caso ocorreu no município de Yaiza, na ilha de Lanzarote. Um vídeo do momento já se está a tornar viral.

Recorde-se que Espanha é o segundo país mais afetado pela covid-19 na Europa, depois de Itália. Mais de 3400 pessoas já morreram no país vizinho devido ao novo coronavírus e mais de 47.600 pessoas foram infetadas.