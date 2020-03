Angola declara estado de emergência devido à pandemia de covid-19

João Lourenço, Presidente de Angola, declarou, esta quarta-feira, o estado de emergência no país devido à pandemia de covid-19. "Com vista a evitar o máximo possível o alastramento da pandemia e as graves consequências que lhes são associadas, consultado o Conselho da República e ouvida a Assembleia Nacional declaro estado de emergência que entra em vigor as 00h00 de 27 de março", afirmou numa mensagem lida na televisão pública de Angola, a TPA.

O estado de emergência, que vai entrar em vigor às 00h00 de sexta-feira, vai durar 15 dias, até 11 de abril, podendo ser prolongado.

Angola tem apenas três casos de covid-19 confirmados, contudo, João Lourenço nota a importância de aprender com o “erro dos outros” e considera, por isso, aconselhável "tomar com a antecipação requerida um conjunto de medidas extraordinárias e urgentes".

O chefe de Estado angolano destaca ainda o sucesso no controlo da pandemia e, além de elogiar a resposta rápida e daquela dos serviços de saúde, elogiou ainda os “sacrifícios de todos os cidadãos que ficam assim limitados nos seus direitos e na sua vida social e profissional".